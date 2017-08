Giusy Ferreri canta mostrando il pancione

Da quando aveva annunciato ufficialmente la sua gravidanza, non è certo la prima volta che vediamo il suo pancione, dato che in questi mesi, instancabile, ha partecipato a molti festival e trasmissioni televisive con la sua rotondità in bella mostra, ma nelle scorse ore Giusy Ferreri ha lanciato il video della sua ultima fatica discografica, e si è mostrata in tutta la sua radiosa bellezza, a pochi giorni dal parto.

Tratto da “Girotondo”, il nuovo album che contiene anche “Fa Talmente Male”, presentato al Festival di Sanremo e il singolo “Partiti Adesso”, diventato in poco tempo una hit radiofonica, il suo ultimo lavoro è la canzone “L’amore mi perseguita”, scritta e interpretata con lei da Federico Zampaglione, che per lei ha scritto anche il testo.

Il brano è in rotazione radiofonica e il videoclip, che vede Zampaglione alla regia è stato girato nel parco “Indro Montanelli”.

Nel video, Giusy e Federico sono due passanti che camminano da soli, incrociando continuamente coppie e famiglie felici. Quando i due cantanti si trovano l’uno di fronte all’altra, il loro incontro sfocia in un caloroso abbraccio. Tenendosi per mano, quindi, riprendono a passeggiare nel parco finché vedono loro stessi seduti su una panchina del parco: alla fine della clip, Giusy e Federico vestono i panni di una coppia felice, e lei mostra il suo pancione ormai all’ottavo mese di gravidanza.

”L’Amore mi perseguita è un bellissimo dono ricevuto da Federico Zampaglione – racconta Giusy Ferreri – che oltre ad averlo scritto ha deciso di cantarlo insieme a me in questo disco. È un brano passionale che racconta di un amore che, nonostante sembri lasciarsi andare, ritorna costantemente sui suoi passi per ammettere e riconoscere che a volte ciò che unisce due persone è più forte di ciò che le divide. Un amore talmente forte che quasi ti perseguita…”.

Ricordiamo che la cantante 38enne è impegnata da 9 anni con Andrea Bonomo, 39 anni, e darà alla luce, tra una manciata di giorni, la piccola Beatrice.