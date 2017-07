Gordon Ramsay disgustato nell’assaggiare una pizza hawaiana

Per i pochi che non ne fossero a conoscenza Gordon Ramsay è un eccellente chef ma è soprattutto noto come conduttore di programmi televisivi dedicati alla cucina, come i reality show culinari Hell’s Kitchen, Cucine da incubo, il talent MasterChef, The F Word, Gordon Ramsay: diavolo di uno chef, Gordon Ramsay – Cose dell’altro mondo, Cucina con Ramsay, Hotel da incubo e Behind Bars.

Durante la sua carriera come ristoratore è stato premiato con 15 stelle Michelin, benché ora ne detenga 14.

Il suo comportamento spesso irascibile e impulsivo è stato oggetto di molte critiche ed, ad esempio, il critico gastronomico A.A. Gill, dopo esser stato cacciato da un suo ristorante, l’ha definito un ottimo cuoco ma una delusione come uomo.

Ma Gordon, al di là del suo carattere, è anche un uomo buono, un filantropo che non si è mai sottratto alle campagne di beneficenza e alle raccolte fondi a favore dei più sfortunati.

Qualche tempo fa, il celebre conduttore aveva lanciato una petizione tra i suoi followers, chiedendo loro di fare alcune donazioni per un ospedale pediatrico. Poi la promessa: “se ne fate almeno 500 vi prometto che mangerò la terribile pizza hawaiana”. Pizza che altro non è che un abominio per gli estimatori della vera pizza, una margherita con sopra ananas sciroppato.

Ramsay è stato travolto da un’ondata di solidarietà e ha mantenuto la promessa, ordinando una pizza all’ananas e assaggiandola a favor di videocamera.

La reazione del celebre chef è stata contenuta ma comunque loquace, tirando fuori un’espressione di disgusto e dichiarando che la pizza con l’ananas “è un errore, una tragedia italiana!”. “Con questi ingredienti – ha detto Ramsey – si può fare un ottimo dessert, ma non una pizza”.

Non solo lo chef l’ha bocciata, ma poi è ricorso ad un colluttorio per cancellare dalla sua bocca il terribile sapore.

Il video naturalmente è diventato rapidamente virale sul web e ha già fatto il giro del mondo.