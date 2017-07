Anticipazioni americane Beautiful: Steffy spara a Sheila

By Federica Franco

Eventi drammatici e ricchi di adrenalina colpiranno due dei protagonisti della soap: stiamo parlando di Eric e Sheila che verranno fermati da una furiosa Steffy, mai più come ora accanita contro la donna e il nonno.

Sheila Carter sconvolgerà la trama della soap in una maniera del tutto inaspettato. Nella puntata del 14 luglio andata in onda in America, Steffy ha compiuto un gesto eclatante che potrebbe arrecare danno alla sua persona e al suo futuro. Infatti la ragazza sparerà a Sheila.

Vedremo un Eric infervorato contro la nipote che non riuscirà a trovare una ragione a ciò che sta accadendo alla vita del nonno.

Con un gesto impulsivo Steffy sparerà alla perfida e pericolosa Sheila con una pistola che era a casa Forrester e che era appartenuta a Stephanie: Sheila cadrà a terra priva di sensi: sarà morta? E cosa accadrà a Steffy?

Di certo le prossime anticipazioni saranno molto intense e ricche di colpi di scena che faranno rimanere i telespettatori con il fiato sospeso. Sapremo della morte di Sheila nei prossimi aggiornamenti.