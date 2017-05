Gossip Uomini e Donne: sesso virtuale tra Manfredo e Graziella?

La storia tra Manfredo e Graziella sta continuando a incuriosire i telespettatori e questa volta con un dettaglio piccante: secondo alcune dichiarazioni fatte dall’opinionista Tina Cipollari, i due sembrano che abbiano fatto sesso virtuale. Sarà vero o è l’ennesima dichiarazione fatta così?

Ma come ha fatto Tina a scoprire questa cosa? Sembra che a confidargliela sia stata proprio Graziella. Ma facciamo chiarezza sulle dinamiche di questa situazione e cerchiamo di scoprire cosa sia successo tra i due.

Manfredo ha deciso di chiedere scusa a Graziella per paura di essere poi vittima di una pubblicità negativa. Ed è da qui che è partita una nuova discussione mossa proprio dalla Cipollari la quale ha sostenuto che Manfredo non è proprio l’uomo buono e pulito che si vuol far credere.

Ed ecco che Tina ha così deciso di far intendere alle persone circostanti dettagli segreti: ed ecco la bomba “I due hanno fatto sesso virtuale”. Manfredo ha lasciato lo studio affermando che le rivelazione fatte dalla donna non erano vere.

Fatto sta che le videochiamate ci sono state ed è perciò probabile che la rivelazione di Tina sia vera: come andrà a finire questa storia? Ormai stiamo agli sgoccioli perché Uomini e Donne sta andando in ferie, anche se il gossip non va mai in vacanza.