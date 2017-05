Il segreto anticipazioni spagnole: Camila violentata da Nestor

Le trame spagnole della soap Il segreto si fanno sempre più intriganti ed ecco che un nuovo avvenimento drammatico si scaglierà a Puente Viejo e la vittima sarà la povera Camila che subirà una violenza carnale. Scopriamo insieme cosa accadrà nella soap Il segreto.

Purtroppo l’arrivo di Nestor causerà un bel po’ di problemi nel Paese: l’uomo ha avuto una storia con Camila a Cuba e verrà a Puente Viejo proprio per riscattarsi e purtroppo stuprerà la ragazza che passerà così dei brutti momenti.

L’uomo giungerà in paese spacciandosi per il cugino di Camila. Hernando sarà molto contento di ospitare un parente della sua futura moglie, noncurante che l’uomo è stato l’amante di Camila. Nestor giungerà a Puente Viejo per scoprire qualcosa in più sulla figlia Belen.

La convivenza sarà molto complicata poiché Nestor assillerà la povera Camila per farsi dire cosa ne è stato della figlia. Quando però Camila gli dice che la piccola è morta, Nestor non ci crede e comincerà a rendere la vita alla donna impossibile. In effetti la bimba non è morta ed è nascosta in un posto sicuro proprio per proteggerla dalla pazzia del padre.

Oltre a violenze psicologiche la povera Camila verrà violentata da Nestor il quale poi la ricatterà: se non gli dirà dove è nascosta Belen lui dirà al marito tutta la verità.