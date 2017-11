I brutti ricordi sono in un cassetto segreto della mente

I brutti ricordi della nostra vita vengono automaticamente gestiti dal nostro cervello? Sembra proprio di si, almeno stando allo studio di Cambridge.

Secondo i ricercatori dell’Università di Cambridge infatti, nella nostra mente o per meglio dire nel nostro cervello esiste una sorta di cassetto segreto chiamato “GABA” che tradotto in forma scientifica è: Acido Gamma AmminoButirrico.

Tale “cassetto” agisce proprio sulla nostra memoria in particolar modo sulla zona dell’ippocampo che gestisce in questo modo i cosiddetti brutti ricordi, ovvero quei ricordi che portano stress, ansia, depressione in pratica tutto ciò che sarebbe negativo e comunque traumatico.

I brutti ricordi sono gestiti dal cassetto segreto

Dunque il nostro cervello “nasconde”, è proprio il caso di dirlo, gli eventi che in passato sono stati in qualche modo traumatici per noi, lo studio dei ricercatori dell’Università di Cambridge è stato pubblicato sulla rivista “Nature Communications”.

“Hippocampal GABA enables inhibitory control over unwanted thoughts” questo il titolo dello studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, Michael Anderson, tra i coordinatori dello studio ha spiegato come questa peculiarità che ha il nostro cervello, sia molto utile per gestire il nostro stato mentale e naturalmente il nostro benessere psicofisico.

Il “cassetto dei ricordi negativi” chiamato anche “messaggero” è comunque ancora una sorta di mistero, visto che per gli stessi ricercatori resta ancora da chiarire in che modo operano i circuiti nervosi del cervello per gestire il GABA.