I regali per la nonna per ricambiare un pizzico del loro affetto

Le occasioni per fare un bel regalo alla nonna sono tantissime, anche perché non è necessario aspettare un’occasione speciale. Ogni giorno può essere buono per regalare qualcosa alla propria amata nonna, anche se i doni al di fuori dei giorni di festa si fanno di rado – soprattutto perché non ci si pensa.

Il giorno perfetto e immancabile per fare un regalo invece è il compleanno, con quelle belle torte così piene di candeline da richiedere l’uso di più mani e accendini per accenderle tutte. Volendo c’è anche Natale, altrimenti c’è la Festa dei nonni, un giorno in cui si celebrano tutti i nonni d’Italia e si può cogliere la ricorrenza per fare un pensiero gratificante e carico di affetto.

Nella tradizione cattolica i nonni sono associati ai loro patroni – i santi Gioacchino ed Anna – che sono genitori di Maria e nonni di Gesù, che vengono celebrati il 26 Luglio. Le feste estive però non piacciono visto che c’è il rischio che le vacanze le facciano passare in sordina, ecco perché la festa dei nonni ufficiale è stata fissata per il 2 di Ottobre.

Questo prendetelo come un promemoria, non sia mai che vi accorgete di esservi dimenticati della festa, degli auguri, del regalo… insomma di tutto!

Dopotutto le nonne ci inondano sempre di tantissimo affetto; anche di cibo, però anche l’affetto non manca, senza contare che le due cose sono strettamente legate. Pensate alle quantità di lasagne, polpette, prelibatezze varie e mance che sommate formano patrimoni da sceicchi. Dopo tanto ricevere è ora di ridare qualcosa indietro e un regalo nonna è un buon modo per cominciare.

Scegliere il regalo per la nonna però non è semplice visto che non rientra nel classico target, quindi è normale se ci siano tanti dubbi nel scegliere cosa può essere più indicato. Per dipanare ogni dubbio il sito doxbox.it – un negozio online specializzato proprio in idee regalo che ne ha per tutte le persone e tutte le occasioni – è la soluzione ideale.

Grazie alle sue tantissime proposte potrete scegliere un regalo per la nonna memorabile; sempre che vi serva qualcosa di esagerato, perché se preferite qualcosa più di basso profilo o economico ci sono proposte per soddisfare anche queste esigenze.

Tra le proposte più ricercate ci sono senza dubbio i gadget da cucina, oggetti per il regno della nonna e anche un ottimo modo per regalare qualcosa di bello e al tempo stesso utile.