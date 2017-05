Il segreto anticipazioni dal 27 maggio al 2 giugno 2017

By Federica Franco

Il segreto anticipazioni tv dal 27 maggio al 2 giugno 2017. Cosa accadrà a Puente Viejo?

Cristobal ha deciso di lasciare il Paese. A Miel Amarga, Severo accusa Francisca di essere responsabile della scomparsa di Puri ma lei nega. Sol scopre che è stata Filo a sottrarre l’anello a Carmelo: l’uomo ha una figlia molto malata e i gioielli li ha rubati per poterla curare. Elias approfitta del dissapore tra Camila e Beatriz per portare quest’ultima parte. Raimundo è sempre più convinto che Emilia gli nasconda qualcosa su Cristobal e cerca di strapparle la verità.

Arrivano i vaccini, ma Francisca ne impedisce la distribuzione. Beatriz ha una crisi nervosa. Gracia e Fe provano a convincere don Berengario delle loro buone intenzioni, ma lui persiste a trattarle come delle peccatrici. Grazie all’aiuto di Aurora, in paese arriva un nuovo carico di vaccini e Lucas lo somministra ad alcuni orfani . Francisca assolda un uomo per attuare un nuovo intrigo. Hernando rinuncia alla difesa del suo avvocato nel processo. Beatriz sta molto male.

Elias sfrutta ogni occasione per insinuarsi nella vita privata di Camila. Emilia e Alfonso ricevono una lettera da Maria e Gonzalo. Don Berengario perdona Gracia. Francisca sospetta che Fe la stia spiando. Carmelo scopre che Filo ha mentito riguardo alla figlia malata. Hernando è rassegnato a trascorrere la sua vita in prigione ma Camila non si arrende. Alla villa arriva Cristobal.