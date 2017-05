Beautiful trame dal 27 maggio al 2 giugno 2017

Beautiful trame tv dal 27 maggio al 2 giugno 2017: Liam e Steffy finalmente insieme. Eric e Katie si avvicinano.

Katie chiede a Eric di aiutarla a far ammettere Will in una prestigiosa scuola. Zende cerca di farsi perdonare da Nicole, ma lei gli rivela che aveva deciso di non fare più da madre surrogata. Quinn chiede a Steffy di sostenerla come amministratore delegate fino a che Eric non tornerà. Durante la sfilata, Quinn presenta i suoi gioielli ma riscuote scarso successo. Vedendola in dffiicoltà, Ridge decide di infierire togliendo dalla presentazione il suo modello di punta, con l’aiuto di Steffy. Nel frattempo Maya rimprovera Sasha per essere partito con Zende.

Quinn salva la sfilata con grande successo, indossando lei stessa il modello di punta. Nel frattempo Wyatt confessa a Ivy che appoggerà Eric e Quinn. Quest’ultima tornata a casa, si insospettisce per le tracce di rossetto non sue che trova su un bicchiere. Ridge si reca da Brooke con la speranza che lei ceda alle sue avances. Mentre Rick scopre che Katie è stata da Eric, e sembra essere molto compiaciuto, Quinn è furiosa e telefona alla rivale per intimarle di stare lontana da suo marito.

Katie visita una casa vicino a quella di Eric. Le piacerebbe comprarla, ma ha paura della reazione di Quinn. Nel frattempo Brooke conferma il suo amore a Bill e lo invita a trascorrere una giornata con R.J. per cercare di migliorare i loro rapporti.