Il segreto anticipazioni spagnole doppio omicidio a Puente Viejo

By Federica Franco

Il segreto si tingerà a breve di un doppio omicidio: in Spagna le trame parlano chiaro. Dovremo assistere alla drammaticità e ai colpi di scena che una soap da’? I protagonisti saranno Severo e Cristobal.

Severo per molto tempo metterà paura a Cristobal indossando un velo nero. Quest’ultimo però, una volta scoperto, deciderà di vendicarsi in una maniera atroce e definitiva. L”uomo infatti arriverà ad ordire un duplice omicidio ai danni della moglie Candela e del piccolo.

Il segreto: Candela in pericolo per una vendetta atroce

Cristobal metterà su una schiera di uomini per cercare e uccidere Candela e il figlio che ne frattempo sono fuggiti.

Ovviamente l’uomo le troverà provocando una paura folle per Severo che vedrà la sua famiglia per la prima volta in serie pericolo.

Tutto il paese si stringerà su Severo e sulla triste sorte che potrebbe capitare alla donna e al figlio. Un’altra coppia invece andrà sempre più d’accordo: si tratta di Camila e Hernando. Saranno finalmente pronti a consumare il loro primo rapporto.