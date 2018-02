Il segreto trame settimanali dal 5 al 9 febbraio 2018

Il segreto continua con la sua carrellata di colpi di scena che fanno rimanere incollati milioni di telespettatori. Vi ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16:30 e il mercoledì anche in prima serata sempre su Canale 5.

Anticipazioni Il segreto dal 5 al 9 febbraio 2018

Beatriz torna a a casa dopo aver fatto recapitare a Matias una lettera d’addio. Hernando è molto preoccupato per l’imminente visita di un possibile socio, Aquilino Benegas. Beatriz conosce Aquilino che non rimane indifferente al fascino della ragazza. Donna Francisca spiega a Mauricio come ha intenzione di ingannare tutti per ottenere quello che vuole.

Alfonso commenta con Mauricio e don Berengario la dura situazione sociale ed economica del paese, però il capomastro deve fingere di non sapere nulla delle intenzioni di donna Francisca. Severo dice chiaramente a Francisca che rivuole le sue terre e subito. Hernando incontra il nuovo impresario, Aquilino che gli annuncia che è necessario cambiare tutta la strategia di vendita.

Mauricio si dispera, perché la sua futura moglie sta per arrivare a Puente Viejo e non sa cosa aspettarsi. Poi gli amici lo prendono in giro dicendo che essendo cugina di Donna Francisca sarà molto simile a lei. Nicolas dice a Camila che la piccola Belen non è più a Cuba. Raimundo è preoccupato per Francisca e ha paura che da un momento all’altro possa arrivare la guardia civile per arrestarla.

Camila sta per raccontare a Hernando della figlia Belen ma non vuole dargli ulteriori preoccupazioni. Alfonso ha paura che Nicolas possa fare una stupidaggine: l’uomo sembra interessato a Camila. Nicolas incontra Camila per darle la lieta notizia di aver trovato Belen.

Hipolito e Onesimo hanno saputo che alcuni accademici intendono aggiornare l’enciclopedia del sapere e hanno deciso di dare il loro contributo inventando parole nuove. Tra Fe e Nazaria non corre buon sangue. Nazaria non fa he stuzzicare Fe per sapere qualcosa sul rapporto tra lei e Mauricio.