Il segreto trame spagnole arriva Camelia

In Spagna arriva la figlia di Matias e Marcela, Camelia. Ed ecco che Puente Viejo si arricchisce di nuovi personaggi e di nuove trame. Nelle prossime puntate spagnole Marcela darà alla luce una bella bimba che chiamerà Camelia. Matias e Marcela finalmente riusciranno a coronare il loro sogno d’amore: si sposeranno e Camelia sarà il frutto del loro amore.

Anticipazioni spagnole Il segreto: Matias e Marcela si sposano

Il Castaneda nonostante l’amore che prova per Beatriz deciderà di sposare per dovere Marcela. La donna infatti è incinta però per Matias sarà una decisione molto dolorosa perché ancora fortemente innamorato di Beatriz. Nonostante le nozze comunque i due continueranno a frequentarsi: questo è ciò che trapela dalle nuove anticipazioni spagnole.

Le cose però purtroppo prenderanno una strada drammatica: infatti Marcela si ammalerà di polmonite e rischierà di perdere la bimba: a questo punto Matias deciderà di non frequentare più Beatriz per rispetto di Marcela e delle sue condizioni. L’amante, se così si può chiamare, sarà demoralizzata l punto che deciderà di frequentare Aquilino. La relazione non durerà tanto perché la donna poi deciderà di andare via con Camila ed Hernando in Cecoslovacchia.

Il segreto: nascerà dopo mille difficoltà Camelia

La nascita di Camelia avverrà in maniera un po’ rischiosa: infatti durante una passeggiata con Fe, a Marcela gli si romperanno le acque. A questo punto non c’è più tempo e dovranno far nascere la piccola da sole e in emergenza. Per fortuna Camelia verrà al mondo senza alcun ostacolo in salute e in perfette condizioni. Marcela deciderà di chiamare la piccola Camelia in onore della madre naturale di Emilia.

Come andrà a finire la loro storia? Continueranno a stare insieme oppure si lasceranno? Dal 17 gennaio 2018 Il segreto tornerà in prime time su Canale 5.