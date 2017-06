Adriana Volpe: io violentata verbalmente!

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato come, Giancarlo Magalli non ci ha pensato due volte ad esultare pubblicamente, durante un’intervista radiofonica, per l’allontanamento dalla trasmissione “I Fatti Vostri” di Adriana Volpe e Marcello Cirillo, ormai ex colleghi che avevano osato tenere alta la testa dinanzi a lui.

Nella medesima intervista, aveva però affermato di non essere direttamente coinvolto nelle decisioni dei vertici Rai di non riconfermare i contratti alla conduttrice e del direttore artistico, ovviamente il pubblico invece punta il dito su un episodio che non sembra affatto casuale.

Quel che è certo è che, nelle ultime settimane, Magalli ci è andato giù pesantissimo con la Volpe, accusandola attraverso i social persino di essere una donna che ha fatto carriera utilizzando il suo corpo e le sue conoscenze, invece del suo talento.

Accuse che la conduttrice ha rigettato con forza, e all’indomani del suo “licenziamento” torna a parlare, per chiarire quello che è stato il suo rapporto con Magalli negli ultimi tempi.

“Posso affermare che dopo oltre 20 anni di credibilità e di lavoro sempre svolto in maniera rigorosa e professionale, mi auguro che l’azienda possa riconoscere i meriti dei suoi collaboratori tra i quali ci sono anche io“, si sfoga.

La Volpe, che ha condotto il programma dal 2009, aggiunge: “In tv è più facile tra le donne trovare una qualità minore. Infatti spesso lavorano non tanto perché brave ma perché un po’ raccomandate. Allora ci vuole pazienza“.

Dunque l’accusa, durissima, contro Magalli: “Mi sono sentita verbalmente violentata da un collega che mi ha messo nella condizione di dover un giorno giustificare, con mia figlia, come e perché ho svolto il mio lavoro in Rai. Un lavoro che, basato solo sulla meritocrazia, deve farla sentire orgogliosa della madre in quanto mi sono sempre comportata con il massimo rispetto nei confronti di tutti, in particolare di me stessa e dei telespettatori“.

“Ancor più̀ mi ha fatto male che Magalli abbia detto di me “l’importante è che migri” mostrando di non avere alcuna considerazione del mio futuro. E mi dispiace che non esista una maniera per mettere un freno linguistico ad un conduttore che usa le parole come armi distruttive”, ha chiosato.

Ma ora quale sarà il futuro in tv di Adriana Volpe? Ci sono varie indiscrezioni, ma la più insistente la vorrebbe al timone di Mezzogiorno in famiglia accanto a Massimiliano Ossini.

Ma la conduttrice precisa: “Fino a questo momento non ho ancora firmato nessun contratto, quindi è tutto ancora in divenire“.