Il segreto trame tv settimanali 29 luglio-4 agosto 2017

By Federica Franco

Il segreto anticipazioni settimanali dal 29 luglio al 4 agosto 2017.

Emilia si confida con Fe riguardo Cristobal. Attraverso il suo avvocato, Leoncio Marquina manda dal carcere un invito a Lucas, Severo e Carmelo, che si preoccupano. Camila continua ad avere paura da Nestor che pretende di sapere dove si trova sua figlia. Severo e Carmelo subiscono le minacce di Leoncio Marquina. Dolores scopre che il quadro che ha regalato alle monache è un vero El Grego. Francisca è costretta a subire il volere di Garrigues.

Onesimo riporta le notizie della polizia sull’assassinio di Mariana. Francisca cerca di avvicinarsi a Emilia. Roman confessa a Lucas di essere venuto a Puente Viejo per controllarlo e offrirgli un lavoro prestigioso a Madrid. Nestor si finge cugino di Camila e carpisce a Hernando informazioni sui loro affari e la loro vita. Cristobal fa arrestare Alfonso per avere via libera con Emilia.

Nestor ricatta Camila obbligandola a consegnargli sua figlia Belen. Mauricio, cacciato dalla villa, si butta sull’alcol. Hernando e Matias scoprono che il problema alle canalizzazioni dell’acqua è più grave di quanto si pensasse. Fe obbliga Mauricio a smettere di bere. Candela è in ansia per le minacce dei fanatici del Pugno di Dios in occasione delle nozze di Mencia e Carmelo.