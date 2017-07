Maria De Filippi e il prossimo autunno ricco di novità

Maria De Filippi è instancabile, la “signora degli ascolti” nonostante sia in vacanza è già carica per la prossima stagione televisiva.

In autunno ci saranno anche delle grandi novità per gli appassionati delle trasmissioni ideate da Maria e i suoi collaboratori, oltre alle conferme delle varie trasmissioni da lei condotte e curate.

In considerazione del grande successo che “Temptation Island ha riscosso anche in questa nuova edizione in onda in queste settimane, si sta lavorano ad una versione “Vip” del reality di Canale Cinque. È un progetto ancora in fase di lavorazione ma sicuramente visti gli ascolti dell’edizione con delle coppie di perfetti sconosciti, se dovessero parteciparvi dei personaggi pubblici gli ascolti sono assicurati.

Oltre a questa novità c’è la gradita conferma della versione del “Trono Gay” nella prossima stagione di Uomini e Donne. In molti avevano pensato che non avrebbero riproposto la versione del “Trono gay” in considerazione delle polemiche sorte dopo la rottura tra Claudio e Mario la coppia gay che si era conosciuta nella prima edizione.

Infine un’altra novità anticipata dalla conduttrice alle pagine di “Chi” è la presenza di una famosa coppia del gossip nostrano”, che parteciperà a una delle puntate di “C’è Posta per Te”, parliamo di Michelle Hunziker e di suo marito Tomaso Trussardi che non ama apparire sul piccolo schermo ma per amore di sua moglie lo farà nella prossima stagione del fortunato programma di Maria De Filippi.