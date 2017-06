Katy Perry svela le sue fragilità in streaming

Un modo per promuovere il suo ultimo album, certo, ma anche un modo per sentirsi più vicini al suo pubblico, per far vedere la parte più profonda, quella che spesso rimane ben celata dietro la maschera di diva che riesce a portare centinaia di migliaia di persone ai suoi concerti.

Katy Perry, per pubblicizzare il suo album “Witness”, uscito il 9 giugno in contemporanea in tutto il mondo, si sta facendo seguire per 72 ore in streaming su You Tube, e proprio nel corso della diretta ha raccontato molte cose del suo passato, affrontando in lacrime argomenti difficili.

Katy Perry in pratica ha pensato di coinvolgere i propri fan nella sua vita mostrandosi in diretta no-stop su YouTube dalla colazione allo yoga, dal pranzo all’incontro con gli amici, dal trucco alla sera quando va a dormire rimanendo in diretta anche in quel momento.

L’icona pop ha organizzato una cena con Patty Jenkins, regista di Wonder Woman, la stella del bulesque Dita Von Teese, l’attrice Anna Kendrick e la cantante Sia che si è presentata al tavolo con una buffa maschera per nascondere il volto.

La cantante, nella prima giornata di diretta, ha inoltre incontrato anche il suo terapeuta, e con lui ha ripercorso alcuni momenti duri della sua vita, dal rapporto non sempre facile con i genitori, alle questioni sentimentali, al problema con l’alcol e ai suoi pensieri suicidi.

Non si sa se questi pensieri suicidi siano in qualche modo legati alle dichiarazioni pesanti dei suoi genitori, ma quel che è certo è che dietro il volto sorridente e spumeggiante di Katy Perry si nasconde una vita non priva di dolore, di ombre e di momenti difficili.

La diretta streaming include l’ascolto dei 15 pezzi del nuovo album Witness compresi i già noti singoli Chained To The Rhythm, Bon Appétit e Swish Swish, cantata con Nicki Minaj.