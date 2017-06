By Angela Sorrentino

Richard Hammond è sopravvissuto a un terribile incidente in auto

Stavolta la fortuna è stata completamente dalla sua parte: con un incidente simile è praticamente un miracolo non solo che se la sa cavata con poco più di qualche graffio, ma addirittura che sia riuscito a sopravvivere.

Richard Hammond, ex star della trasmissione ‘Top Gear’ e presentatore del programma televisivo britannico “The Grand Tour” è stato protagonista di un terribile schianto a bordo di una Rimac Concept One, vettura elettrica dal valore di circa un milione di dollari e da oltre mille cavalli.

Hammond, insieme a Jeremy Clarkson e James May, nel momento dell’incidente stava lavorando proprio per “The Grand Tour”, trasmissione con contenuti simili al celebre “Top Gear” che il terzetto aveva condotto in precedenza.

La vettura che stava guidando è uscita di strada e ha preso fuoco. Hammond è stato trasportato in elicottero in ospedale ma, nonostante la gravità dell’incidente se l’è cavata solamente con la frattura di un ginocchio. Un drammatico video riprende il momento in cui l’auto si schianta ed è avvenuto il terribile incidente.

Non sono ancora noti i motivi che hanno provocato l’incidente, ma chi ha girato il video, visibile su YouTube, ha affermato che l’auto si è incendiata per colpa delle batterie montate nel veicolo.

L’incidente però potrebbe essere stato causato anche da un’errata valutazione della strada e delle performance della vettura che hanno portato il noto presentatore inglese ad uscire di strada.

Lo stesso Hammond undici anni fa ebbe un incidente ben più serio, sempre durante le riprese di una puntata, in seguito al quale rimase in coma per due settimane.

Su twitter Jeremy Clarkson ha scritto che quello osservato a Hemberg è l’incidente più grave e impressionante che ha visto: a suo avviso è un miracolo che Hammond ne sia uscito non troppo male.