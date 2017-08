Kikò Nalli, nessuna crisi ma vacanze assieme con Tina Cipollari

Nelle ultime settimane non si è parlato d’altro che della crisi tra Tina Cipollari e il marito Kikò Nalli: i due, sposati da un decennio e con tre figli, sono stati più volte oggetto di gossip, ma negli ultimi mesi i rumors sono stati sempre più insistenti.

D’altronde, ad alimentarli, soltanto qualche settimana fa, è stata la stessa opinionista di Uomini e Donne: Tina ha infatti più volte “ripreso” pubblicamente il marito, accusandolo di essere incapace di assumersi tutti gli oneri che spettano ad un marito e, nell’ultima intervista rilasciata, ha confermato di essersi presa una pausa di riflessione.

Eppure, a negare quanto affermato dalla stessa moglie, arriva Kikò Nalli che, dopo aver accusato i giornali di speculare sul loro matrimonio, ci tiene a sottolineare la solidità della loro unione.

Nello specifico, il noto hair stylist, ex volto di Detto Fatto e ora volto invece di Pomeriggio 5, in un’intervista rilasciata al settimanale Eva3000 ha infatti confessato: “Ma quale crisi, è tutta un’invenzione dei giornali. State tranquilli, ora vi devo salutare, perché io, Tina e i bambini, stiamo partendo per le vacanze” ha detto Nalli che così ha ridimensionato la dichiarazione di Tina.

Tra fidanzamento e matrimonio, i due condividono le loro vite da 12 anni e a quanto pare sono più affiatati che mai.

La stessa Vamp di Canale 5 ha poi pubblicato un post su Facebook, in cui sembra smentire le sue stesse parole, che a quanto pare sarebbero state fraintese e riportate male dai giornalisti: “Quando volete sapere qualcosa di me o da me, potete sempre rivolgervi al mio ufficio stampa personale, Mauro Caldera. Non c’è bisogno di riempire pagine e pagine di settimanali e riviste con cose che al momento non ho mai detto. Se avessi qualcosa da voler o dover dichiarare, saprei a chi rivolgermi!”, ha sottolineato la Cipollari.

Insomma, la coppia sta trascorrendo l’estate con i piccoli Mattias, Francesco (già testimonial di moda) e Gianluca, ed oltre che in campo professionale, anche l’intesa di coppia a quanto pare procede a gonfie vele.