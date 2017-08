Andrea Melchiorre ufficializza con Giulia ma bacia un’altra

Certamente nessuno pensava che la loro storia sarebbe durata per sempre e che nel giro di pochi mesi avrebbero messo su famiglia, ma altrettanto certamente nessuno avrebbe pensato che Andrea Melchiorre potesse essere così “leggero”: mentre ufficializzava la sua frequentazione con Giulia Latini, baciava già un’altra.

Anche noi, solamente ieri, vi abbiamo raccontato della nuova frequentazione tra i due giovani conosciutisi negli studi di Uomini e Donne: prima beccati al mare, poi in atteggiamenti sempre più intimi, i due avevano confessato di frequentarsi, anche senza parlare apertamente di una relazione.

Poi all’improvvisa la doccia fredda, per i fans ma soprattutto per la diretta interessata: il “tradimento” di Andrea ha fatto il giro del web e le foto incriminate sono giunte anche alla Latini, che ha subito postato un video nelle stories per commentare il tutto e prendere le distanze.

Lo scoop è arrivato dal blog Isa & Chia che ha pubblicato addirittura le foto del presunto tradimento del fashion blogger: il ragazzo è stato immortalato mentre baciava un’avvenente biondina in discoteca.

Sorridente e apparentemente serena, la corteggiatrice nel video dice soltanto “5 minuti di silenzio per la figura di mer** fatta da Andrea Melchiorre… bene così!”, quindi ride e stacca.

Cosa è successo tra Andrea e Giulia? Perché Melchiorre si è comportato in questo modo? Quel che è certo è che non li rivedremo mai più insieme, e la loro storia è morta sul nascere.

Puntuale, è infatti arrivata la replica di Andrea in una diretta: il giovane offre la sua versione dei fatti, spiegando di non aver tradito Giulia in quanto aveva già chiuso la loro relazione prima della serata “incriminata”.

“Ho dichiarato che ci stavamo frequentando. Pochi giorni dopo, per evitare di prendere in giro lei che è una ragazza d’oro ho deciso di chiudere la relazione, anche per non compromettere il rapporto che c’è tra me e lei. Sono andato a fare serata ieri e mi sono fatto gli affari miei. Sto in vacanza e mi diverto, ho 23 anni”, ha chiosato.