Gomorra 3 e l’enorme segreto celato da Chanel

Un enorme successo di pubblico e di critica, un clamoroso successo produttivo: la serie Gomorra è stata già venduta in 50 Paesi, dalla Germania (SkyDeutschland), alla Francia (Canal+), dalla Scandinavia (HBO Nordic) all’Inghilterra (Sky), fino all’America Latina (HBO Latin America) e agli Stati Uniti d’America (The Weinstein Company), ed ovunque è stata pioggia di consensi .

Proprio per questo è altissima l’attesa intorno alla terza stagione, che è già in produzione. Addirittura la data di inizio sembra essere stata svelata: i più attenti e affezionati all’applicazione TV Showtime si saranno accorti che è stato reso pubblico un giorno di inizio: Gomorra 3 inizia il 6 novembre 2017 alle 21.10 su Sky Atlantic in Italia.

Intanto, nei giorni scorsi, su Instagram, il famoso attore Salvatore Esposito, che interpreta il temibile Gennaro Savastano nella serie in questione, ha pubblicato una nuova foto, che ha tutta l’aria di essere potente, cattiva e dinamica, caratteristiche che sicuramente troveremo nella terza stagione di Gomorra.

Dopo la notizia non confermata (e per nulla gradita) di una liaison tra Gennaro Savastano e Patrizia Santoro, i fan avevano bisogno di non ricevere notizie turbolente per un po’ di tempo, ma un’altra è stata diffusa in queste ore, e ha già scatenato tutti.

In una recente intervista, caricata online su una fan-page della serie di Sky, Cristina Donadio si è lasciata andare ad uno spoiler clamoroso sul suo personaggio, Scianel, uno tra i più discussi della seconda stagione.

Quello che risuona come uno spoiler è stato registrato da un video pubblicato sulla pagina Facebook ‘Le migliori frasi di Gomorra’ che riprende la Donadio mentre rivela che il personaggio che lei interpreta in Gomorra è in realtà un uomo.

La notizia di ‘Scianel uomo’ sta facendo il giro del web e dei social e ha suscitato già molto scalpore: in molti, infatti, ricordano che Scianel è anche una mamma nella serie.

Verità o bugia? Come sarebbe possibile ciò se la donna in realtà è un uomo? Non resta che attendere l’inizio della serie e scoprirlo.