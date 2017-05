La Rai fa cadere anche la testa di Pippo Baudo?

Questo mese di maggio è decisamente quello degli addii in casa Rai: tra contratti che la Rai non vuole decidersi a rinnovare, come quelli di Massimo Giletti e Adriana Volpe, ed altri che la concorrenza è riuscita a strappare come quello a Nicola Savino, molto probabilmente il nuovo palinsesto autunnale riserverà non poche sorprese.

E gli scossoni ai vertici non sono certo finiti: in queste ore si fa sempre più insistente la voce secondo cui un altro personaggio storico della televisione di stato sarebbe stato privato della sua poltrona.

In queste ore è scoppiato il caso Pippo Baudo: il mattatore della tv sarà silurato dalla rete ammiraglia?

Secondo quanto scrive Il Messaggero, la stimatissima conduttrice de La vita in diretta, Cristina Parodi, conquisterebbe la domenica pomeriggio, ovvero la conduzione di Domenica In.

A farne le spese sarebbe Pippo Baudo: la sua conduzione è stata giudicata “troppo antica”, e dunque si cambierà. Per inciso, la Parodi dovrebbe lasciare La vita in diretta.

Naturalmente non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale, ma non è la prima volta che si vocifera di un addio di Cristina Parodi a “La vita in diretta”.

La conduttrice, da tre anni al timone del programma insieme a Marco Liorni, del resto, non ha mai nascosto il desiderio di tornare in pianta stabile a Bergamo, dove vive la sua famiglia, che vede solo nel fine settimana perché appunto impegnata a Roma.

Sempre secondo Il Messaggero, sarebbe il daytime del primo canale la vera spina nel fianco, con gli ascolti che sono sempre più deludenti.

Perciò si starebbe pensando di correre ai ripari promuovendo Andrea Vianello, ex direttore di Rai 3, a vice-direttore di rete.

Oltre a Pippo Baudo, a fare le spese dei tanti cambiamenti sarà anche Monica Leofreddi con il suo insoddisfacente Torto o ragione?. Ampio spazio invece all’informazione con Franco Di Mare e il suo Frontiere e Duilio Giammaria con Petrolio.

Ad oggi poche le certezze, tra cui spiccano Francesca Fialdini, la conduttrice di Uno Mattina, Marco Liorni, pronto per una serata evento in favore delle popolazioni terremotate e Camila Raznovich, presentatrice poliedrica pronta al salto da Rai 3.