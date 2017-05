Uomini e donne trono over: Sossio Aruta si sfoga, in lacrime

Nei giorni scorsi è andata in onda un’altra puntata del Trono Over durante il quale abbiamo assistito al racconto del fine settimana passato insieme da parte di Gemma e Marco, del loro amore che va a gonfie vele e poi anche all’ennesimo scontro tra Graziella e Manfredo, il quale al termine della trasmissione ha abbandonato lo studio dopo le presunte illazioni sul suo poco degno comportamento nei confronti di Graziella.

Ma proprio in queste ore sta facendo parlando di se un altro tra i più seguiti protagonisti del trono over e cioè Sossio Aruta il quale sul web ha postato una sua foto in lacrime dove parlava dei suoi figli.

Queste le sue parole: “E’ un dolore incolmabile…NON AVRA’ MAI FINE!!! STACCARSI DAI PROPRI FIGLI, e non per mio volere…VI ODIO CON TUTTO ME STESSO!! DEDICATO A TUTTE QUELLE VITTIME COME ME!!!”

Ovviamente mite sono le critiche che sono state fatte all’indirizzo del corteggiatore , accusato di aver dato in pasto ai social qualcosa di troppo privato per essere condiviso col mondo virtuale.

Non si conoscono le cause di tale sfogo anche se in molti hanno pensato che riguardasse la causa di affidamento che Sossio da tempo stava affrontando verso la sua ex moglie.

Fatto sta che qualunque sia la causa e la motivazione noi davvero pensiamo che a volte si esagera con queste esternazioni soprattutto quando si toccano argomenti così delicati che riguardano i figli.

