Lady D, nuove rivelazioni sugli ultimi mesi della sua vita

Sono passati dieci anni da quel tragico incidente che la strappò per sempre ai suoi cari e all’affetto di quanti nel mondo la amavano e la ammiravano, per la sua caparbietà ed anche per le sue infinite fragilità, eppure ci sono ancora tanti misteri da svelare, sulla sua morte mai completamente chiarita, ed anche sugli ultimi mesi della sua esistenza.

A pochi giorni dal ventesimo anniversario della morte di Lady Diana Spencer – avvenuta a causa di un tragico incidente automobilistico sotto il ponte dell’Alma a Parigi il 31 agosto del 1997, giungono le inaspettate dichiarazioni di Michael Gibbins, ultimo segretario particolare della principessa.

Stando a quanto rivelato da Gibbins nel corso di un’intervista all’autorevole testata giornalistica inglese “The Sun”, Lady Diana ed il suo ultimo compagno Dodi Al-Fayed non erano così felici come le fotografie apparse sui tabloid di mezzo mondo lasciavano intendere, perché i due in realtà erano sull’orlo di una rottura.

Nessuna intenzione di sposare il ricco ereditiera egiziano da parte di Lady Di, quindi, solo voglia di trascorrere una piacevole estate insieme all’uomo con cui avrebbe perso la vita: “Francamente, penso che lei voleva solo passare una bella estate. Una volta finita, tutto sarebbe terminato”, ha rivelato Gibbins.

Ma in questi giorni il The Sun ha pubblicato anche il contenuto di una conversazione telefonica tra Lady D e George Michael.

La registrazione è stata effettuata nel luglio 1996 ed ha evidenziato il rapporto confidenziale che c’era tra la star e l’ex moglie di Carlo di Inghilterra: nel corso della conversazione la Spencer ha spiegato la situazione di stress che gli aveva provocato la il divorzio dall’erede al trono.

‘Non è stata una famiglia molto amorevole’: così riferiva all’ex Wham il tormento delle lunghe e difficili riunioni legali che avevano reso ancora più tesi i rapporti con Carlo. ‘Cercherò di fare i tre quarti di quello che voglio’, spiegava all’amico.