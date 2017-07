Lady Diana era innamorata del suo body guard?

Proprio quest’anno cade il ventesimo anniversario dalla tragica scomparsa della “principessa triste”, eppure i media hanno scelto un modo ben poco onorevole per ricordarla.

Dopo tutti i libri, i documentari e le pellicole dedicate alla sua tormentatissima vita, proprio in questi giorni sui tabloid inglesi stanno impazzando le trascrizioni di alcune registrazioni della stessa Diana Spencer, con rivelazioni choc.

Ma non solo: i video delle lezioni che la principessa prese dal 1992 al 1993, per imparare a parlare in pubblico, con il professor americano Peter Settelen saranno trasmessi il 6 agosto su Channel 4 nell’ambito del documentario “Diana: in her own words” realizzato per i 20 anni dalla morte.

Documenti intimi, nei quali Diana si esprime con molta franchezza e racconta dettagli privati della sua vita matrimoniale.

Nelle registrazioni «dinamite», come le definisce la stampa britannica, Diana si lascerebbe andare con l’amico e insegnante a considerazioni sul suo matrimonio con Carlo, sulla loro vita sessuale, sulla relazione di lui con Camilla Parker Bowles.

La decisione di trasmettere le confessioni di Diana a tanti anni di distanza, è stata presa dopo le recenti rivelazioni fatte dai figli, William e Harry, sul loro rapporto con la madre, sollevando così il velo di riservatezza che finora aveva avvolto questa parte del passato della principessa del Galles.

Chiacchierate in cui la stessa Diana racconta della sua infatuazione per una delle sue guardie del corpo, del principe Carlo che riteneva essere un suo diritto avere un’amante e della regina Elisabetta II a cui palesò le difficoltà nel suo matrimonio sentendosi rispondere che Carlo era “senza speranza” e che non seppe aiutarla.

Diana racconta un matrimonio senza amore, rivelando anche dettagli della sua vita sessuale, e aggiunge che sulla relazione con Carlo pesò sempre l’ombra di Camilla Parker Bowles, attuale moglie del principe di Galles.

Inutili sono stati tutti i tentativi del conte di Spencer, fratello di Diana, di bloccarlo: il documentario andrà in onda domenica prossima.