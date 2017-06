By Angela Sorrentino

Lo sport è il segreto per invecchiare al meglio

Che lo sport aiutasse a mantenersi giovani ed in forma non è certo una novità, ma a quanto pare ora c’è anche una dimostrazione scientifica, che mostra come lo sport influenti persino le nostre cellule, bloccando gli ormoni che ci fanno invecchiare visibilmente.

Una importantissima scoperta è stata messa a punto dai ricercatori dell’Istituto molecolare veneto e dell’università di Padova, ed è stata pubblicata su Cell Metabolism: il team di ricercatori ha scoperto che la causa dell’invecchiamento è la produzione di un ormone chiamato FGF21 che a sua volta scatena l’invecchiamento dell’intero organismo, ma il tutto può essere “bloccato” con l’attività fisica.

La ricerca, finanziata dallo European Research Council, dalla Fondazione Telethon e dalla Fondazione Cariparo, ha chiarito i fenomeni sottostanti al deterioramento dei mitocondri (le centrali energetiche di ogni cellula), che era già stato messo in relazione all’invecchiamento.

Nel dettaglio, è stato evidenziato come i livelli di un proteina essenziale per la forma ed il funzionamento dei mitocondri, la Opa1, siano strettamente legati al grado di attività fisica dell’individuo.

E quando la Opa1 risulta carente viene innescata la produzione di un ormone che manda “un segnale di invecchiamento” a tutto l’organismo: l’FGF21 appunto.

È stato quindi sufficiente bloccare la produzione di quest’ultima sostanza per arrestare i segni dell’invecchiamento visibili su cute, fegato, intestino e cervello.

Per anni si è pensato l’FGF21 fosse prodotto solo dal fegato e dal grasso e che avesse un’azione benefica, migliorando il metabolismo di grassi e zuccheri.

“Lo studio – spiega Sandri dell’ Università di Padova – ha evidenziato la doppia vita di FGF21. Oggi sappiamo che l’FGF21 è prodotto anche dai muscoli e i suoi valori sono elevati negli anziani sedentari e bassi in quelli attivi. Inoltre quando questo ormone è prodotto dal muscolo, esso manda un segnale di invecchiamento a tutto l’organismo”.

Praticare attività fisica, come dimostrato da molte altre ricerche, rappresenta dunque un vero e proprio toccasana per la longevità.