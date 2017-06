Fumo, nel futuro senza sigarette: boom dei prodotti alternativi

Buone notizie dal Global Forum sulla nicotina che si tiene a Varsavia: nel futuro ci andremo senza sigarette, perché già oggi c’è molta richiesta dei prodotti alternativi, ossia meno nocivi.

“L’obiettivo di un fumatore rimane, ovviamente, quello di smettere di fumare. Ma oggi, specie per coloro che non riescono, assumono importanza tutti i prodotti a basso rischio, come le sigarette elettroniche o quelli che scaldano il tabacco senza provocarne la combustione”.

Gli scienziati e gli operatori del settore che hanno partecipato al meeting annuale del Global Forum sulla nicotina, si dicono certi della bontà dei prodotti alternativi.

L’evento anche quest’anno ha informato gli addetti ai lavori sulle dinamiche in atto e vagliare i possibili scenari futuri. Smettere di fumare non per niente facile.

Il fumo è un fatto gestuale, mentale e soprattutto, dipendenza da nicotina. Perciò, le sigarette elettroniche e i prodotti al tabacco riscaldato senza combustione, assumono oggi un’importanza considerevole.

Al meeting di Varsavia il Professor Polosa ha sottolineato come i prodotti alternativi al tabacco, e quelli a vapore elettronico, sono un’alternativa a basso rischio rispetto le comuni sigarette.

Poi ha aggiunto che il vero problema per la salute umana non è l’assunzione di nicotina, ma la combustione, con i relativi prodotti tossici che sono sprigionati e assunti dall’organismo. L’idea, quindi, da suggerire ai tanti produttori, è dare spazio a prodotti alternativi privi di combustione.

“Per il futuro – dichiara Farsalinos – penso che se offriamo ai fumatori informazioni adeguate e imparziali vedremo un’accelerazione nel declino del fumo, con l’aiuto di questi prodotti alternativi. E più avremo prodotti meno dannosi del fumo e delle sigarette e più fumatori potranno smettere, perché troveranno qualcosa che gli piace”.

Sarà proprio per questo che le multinazionali, sempre attente all’andamento del mercato, già da qualche tempo si dedicano a prodotti meno nocivi.

La Philip Morris, per esempio, punta tutto sul suo Iqos, il dispositivo capace di riscaldare il tabacco senza bruciarlo.

Spiega la Vicepresidente responsabile dei regulatory affairs Germana Barba: “Il prodotto sta andando molto molto bene.

Siamo estremamente incoraggiati dai risultati che abbiamo avuto finora: è commercializzato in 20 mercati e aumenteremo nei prossimi mesi. Non solo, lanceremo ulteriori prodotti che contengono tabacco e nicotina in assenza di combustione. Diciamo che ci aspettiamo che questo trend continuerà e come conseguenza le sigarette caleranno”.

“Sicuramente – aggiunge Barba – c’è una grossa aspettativa perché questi prodotti, sia le sigarette elettroniche sia il nostro Iqos, riducono il livello delle sostanze tossiche di oltre il 90%”.

“Quindi si può immaginare che nel lungo periodo si possa ridurre il rischio di malattie legate al fumo nello stesso modo. E questo porterà un impatto sulla popolazione che può essere enorme e rivoluzionario”.