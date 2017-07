Lino Banfi non riesce più a ridere: la moglie sta molto male

Per decenni lo abbiamo visto protagonista indiscusso della televisione italiana, in decine di show, serie e film che ne hanno esaltato il talento comico più unico che raro, riuscendo a strappare un sorriso e una risata persino ai suoi detrattori.

Ma la vita riserva momenti difficili a tutti, e non si ferma certo dinanzi alla popolarità, e questo per Lino Banfi è un momento veramente duro.

L’amatissima moglie Lucia non sta bene e l’artista lo confessa, commosso, a Polignano a Mare al festival “Il Libro Possibile” dove ha presentato l’autobiografia “Hottanta voglia di raccontarvi e tante altre stronzete”.

Il comico prima di calarsi nelle vesti del “giullare”, si è lasciato andare a un momento di tristezza ricordando la malattia dell’amatissima moglie Lucia, sposata nel marzo 1962.

“E’ difficile far sorridere quando si ha una persona cara che non sta bene. Mi sposto eccezionalmente, perché voglio stare vicino a mia moglie: il valore della famiglia viene prima di tutto”, ha spiegato commosso.

“Ho rivelato – ha proseguito Banfi – alcuni segreti alla soglia dei miei 81 anni. Nel libro c’è una lettera di Federico Fellini nella quale mi scrive, ‘non mancherà occasione di fare una cosa insieme’. Sognavo questo momento, ma il regista poi morì”.

Poi parla anche dei luoghi della Puglia a cui è più legato: “Ovviamente Canosa, dove ho vissuto fino a 17 anni: lì sento gli odori di casa, quella della mia terra. Sento gli odori della carota o del finocchio, lo dico da figlio di ortolano…”.

Poi non potevano mancare due parole per Paolo Villaggio: “Mi sta preparando il terreno lassù. In Fracchia la Belva umana c’è un siparietto in cui dico fuori copione ‘condinua, condinua’, un vero tormentone, avvenuto mentre Paolo guardava la scena con Neri Parenti”.

In chiusura di presentazione, quando era ancora sul palco, Banfi ha poi detto: “Ho deciso che tornerò qui tra non molto con mia moglie Lucia, perché l’ha vista poco questa città”.

E noi non possiamo che fare i nostri migliori auguri di pronta guarigione alla signora Lucia, affinché possa tornare veramente in Puglia col suo fedele coniuge e passare insieme ancora molti anni.