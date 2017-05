Mara Venier: che fine ha fatto?

Tutti abbiamo notato che da un bel po di tempo la conduttrice Mara Venier è scomparsa da ogni trasmissione e praticamente quasi mai presente sui giornali.

In molti si sono chiesti che fine avesse fatto la Mara nazionale e finalmente è lei a rompere il silenzio: in una recente intervista ha ammesso di essersi trasferita a Santo Domingo sotto insistenza del marito, il quale per primo le aveva proposto questo cambio di vita.

All’inizio Mara era titubante ed ha accettato solo a patto che se non si fosse trovata bene avrebbe fatto ritorno alla sua vita abituale, anche se aggiungiamo noi, non ci sembra molto difficile abituarsi a posti così belli tra i più belli del mondo.

E dunque Mara e il marito Nicola Carraro hanno pensato bene di acquistare una casa a Santo Domingo e trasferirsi: Mara parla di una natura meravigliosa dove il mare e il sole sono bellissimi e lo stress è ridotto a zero. Mentre Nicola, il marito va a giocare a golf, sua grande passione,lei trascorre il suo tempo in spiaggia e per ora ammette la Venier pare abbia trovato il suo paradiso.

Ovviamente Mara non esclude il ritorno in Italia sempre se le venisse proposta qualche trasmissione che possa interessarle, per ora si gode questo paradiso e come darle torto!