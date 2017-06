Mara Venier: Paura quando si è parlato di cancro

Necessitava di un intervento all’istituto europeo di oncologia, è in quel momento che l’attrice e presentatrice Mara Venier ha rivelato di aver avuto paura.

Nell’intervista rilasciata a “Il Giornale”, la conduttrice ha parlato di un periodo buio della sua vita quando le si era presentata una situazione davvero drammatica, poi parlando anche della sua amicizia con Umberto Veronesi:

“Ho conosciuto Umberto Veronesi quando lavoravo a Domenica In e capitava che ci occupassimo dei progetti dell’Airc. Una volta, prima della trasmissione in camerino, stavamo preparando velocemente l’intervista e io lo guardo, alzo la maglietta e gli dico: Professore, me la fa una visita? Mi ha scambiato per una matta, ma ricordo che ogni volta mi raccomandava di fare la mammografia. Ed è così che il medico che mi seguiva un giorno mi ha detto che dovevo farmi operare. Una situazione sospetta che andava chiarita. In lacrime chiamo Veronesi, mi vede anche il figlio Paolo e si decide di non operare, ma di fare un approfondimento dal quale è emerso che l’intervento non era necessario. E’ andato tutto bene, ma ho passato brutti momenti”.

Poco più tardi Mara Venier ha scoperto che l’intervento non era necessario ma l’episodio ha sottolineato ancor di più l’importanza della prevenzione, una diagnosi errata che le aveva fatto temere per la sua vita ma che le ha rivelato proprio l’importanza di quella prevenzione.

La Venier ha voluto così ricordare anche la memoria di Umberto Veronesi, personaggio di spicco e importantissimo per la lotta al cancro.