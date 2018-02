Mara Venier sbotta su Instagram “fatti i c…i tuoi”

Quando è troppo è troppo, sembra aver pensato la bella Mara Venier nell’occasione del compleanno del marito Nicola Carraro.

I festeggiamenti sono stati anche “social” attraverso il profilo Instagram ma, come spesso accade, i social fanno il bello e il cattivo tempo e a volte non puoi fare a meno di rispondere ad eventuali critiche o “paroline” fuori luogo.

A quanto pare è quello che è successo a Mara Venier che, appunto, in occasione del compleanno di Nicola una serie di foto di festeggiamenti condivise su Instagram:

“E’ ormai passata la mezzanotte e come tutti gli anni è arrivato il 1 febbraio, mio compleanno. Ormai gli anni sono tanti… Mi mancano moltissimo i miei genitori ma sono felice perché ho una moglie fantastica, due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi, i Rizzoli’s e tanti amici in tutto il mondo. Nicola che vuoi di più dalla vita?“.

All’appello sembrava però mancare il figlio “Gerò” compagno della Ventura, e qualche malpensante lo ha voluto far notare scrivendolo nei commenti delle foto “Hai anche un figlio. Non fare in modo che per colpa di moglie e nuora ti dimentichi di lui“.

Il commento ha mandato su tutte le furie la conduttrice che ha risposto con un secco “Fatti i ca… tuoi, str….o”, dal commento di Mara poi silenzio assoluto e diremo noi anche giustamente, la risposta è stata eloquente.