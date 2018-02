Un posto al sole trame settimanali dal 5 al 9 febbraio 2018

Un posto al sole è la soap made in Italy che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:40 su Rai 3. Questa settimana ci sono molte cose che accadranno a Palazzo Palladini. Scopriamo insieme che cosa succederà questa settimana.

Un posto al sole anticipazioni settimanali dal 5 al 9 febbraio 2018

Angela è preoccupata perché non ha più notizie di Valentina. Niko e Susanna devono decidere cosa fare del loro futuro professionale. Mentre Diego si riprende dall’operazione subita, Patrizio sembra voglia mettere la testa a posto e rimediare a tutti gli errori commessi, anche con Rossella. Mentre Ferri si preoccupa solo della propria nomina ad Amministratore Delegato, Marina cerca di scuotere Sandro dalla sua apatia.

Luca chiede aiuto a Franco per i suoi problemi di lavoro. Tormentato da Renato, Niko torna alla studio Navarra, ma non senza condizioni. Mentre Marina cerca di coinvolgere Sandro nel lavoro ai cantieri, Ferri è sempre più infastidito dall’apatia del figlio. Felice del fatto che Rossella abbia accettato il suo invito a cena, Patrizio decide di regalarle un anello. Anita trova lavoro al Caffè Vulcano. Filippo inizia a fare investimenti piuttosto rischiosi.

Giovanna ha paura che Salvo non voglia collaborare con le Forze dell’Ordine. Depresso per la situazione con Rossella, Patrizio incontra Anita. Vittorio è molto sorpreso da questa scelta. Renato è diventato vittima del consumismo. Salvo accetta di collaborare con la Polizia. Mentre Rossella è turbata per la distanza che le ha imposto Diego, Patrizio si distrae cucinando a casa di Anita. Filippo segue trepidante l’andamento in borsa delle azioni.

La rivalità tra l’imprenditrice Veronica Viscardi interpretata da Caterina Vertova vista anche nella soap Centovetrine e Marina (la storica Nina Soldano) è in primo piano nelle puntate di questa settimana.

