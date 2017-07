Mariana Rodriguez, sarà un flirt estivo quello con Simone Susinna?

By Angela Sorrentino

Non si può certo ancora parlare di amore tra di loro, dato che si frequentano da una manciata di giorni, e spesso gli amori estivi si spengono prima che la stagione balneare giunga a termine, eppure ancora una volta il gossip ci aveva visto giusto: dopo le voci dei giorni scorsi, i diretti interessati hanno confessato di “vedersi”.

Mariana Rodriguez e Simone Susinna hanno deciso di uscire allo scoperto: “Ci stiamo frequentando da due settimane”.

La bella venezuelana, ex concorrente di Pechino Express e del GF Vip, da un mese ha detto addio al fidanzato. Poco tempo dopo è arrivato nella sua vita l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 12 e tutto sembra davvero cambiato.

Tutto è partito da alcune foto che il settimanale Novella 2000 è riuscito a scattare ai due, attimi rubati ad un’intimità che sembrava troppo complice per essere semplice amicizia.

La frequentazione tra Mariana e Simone sarebbe cominciata poco meno di un mese fa a Milano, dove vivono e lavorano entrambi. Si sono ritrovati a Portofino insieme, ospiti di amici comuni, per poi proseguire la mini vacanza da soli a Capri.

Nello specifico, i paparazzi della rivista li hanno pizzicati durante un romantico week end a Portofino: i due passeggiano per le rinomate e ben frequentate stradine liguri tenendosi vicini, poi vengono ripresi all’interno di un locale mentre si concedono una cena a lume di candela.

Quando poi la modella è stata contattata dalla rivista, ha confermato il flirt in corso. “Ci stiamo frequentando da due settimane circa e sto benissimo – dice Mariana -. Simone è speciale. Simone lo conosco da tempo ma solo ora l’ho scoperto. Non è solo bello. È gentile e super romantico, mi riempie di attenzioni, mi fa sentire come una regina e questo mi fa impazzire”.

La venezuelana 26enne e il siciliano 24enne si candidano quindi a diventare la coppia più bollente dell’estate.