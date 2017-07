Rai, Massimiliano Ossini e Adriana Volpe felici di lavorare assieme

Siamo ancora a inizio estate eppur il prossimo palinsesto autunnale di casa Rai, seppur tra mille polemiche, è già ben definito.

Fazio sarà il prodotto di punta di Rai 1, dopo il passaggio di ‘Che tempo che fa’ da Rai 3 e andrà in onda la domenica in prima serata e il lunedì in seconda serata. Sono stati scelti molti volti noti a cui affidare la conduzione di tante serate evento: Fiorella Mannoia, Roberto Bolle, Panariello. Su Rai 2 arrivano gli speciali di Renzo Arbore, che condurrà ‘Indietro Tutta’, e Michele Santoro, che condurrà “M”.

Cambi di coppia invece a ‘Uno mattina’, che sarà condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, ‘La vita in diretta’ da Marco Liorni e Francesca Fialdini, e ‘Mezzogiorno in famiglia’ con Massimiliano Ossini e Adriana Volpe, che lascia ‘I fatti Vostri’.

Proprio per quanto concerne quest’ultimo programma, Ossini ha raccontato a Blogo la soddisfazione di poter lavorare con la nuova collega: “Al sabato e alla domenica confermato Mezzogiorno in famiglia. Sarò accompagnato da Adriana Volpe e Sergio Friscia. Adriana è una storica dei programmi di Michele (Guardì, ndb) e di Rai2, secondo me faremo anche una bella coppia. Auguro anche a Manila Nazzaro tanto successo perché siamo stati un anno bene, un anno ben fatto. Si è visto anche negli ascolti. Sono convinto che faremo bene anche con Adriana. Il pomeriggio del sabato, però, non ci fermiamo, perché riconfermati anche a Linea Bianca con Alessandra e il mitico Lino Zani. Andremo sempre alla scoperta delle nostre montagne. Aumenteremo il numero di puntate visto il grande successo dello scorso anno. E le varie località hanno fatto sì che ci fosse sempre più pubblicità alla montagna. E noi gliel’abbiamo data. Saremo sempre più in onda”.

Dopo 8 anni trascorsi nella celebre Piazza Italia, e dopo le aspre polemiche degli ultimi mesi, anche la conduttrice, raggiante più che mai, si lascia questo difficile anno alle spalle, pronta per ripartire: «Felice di lavorare con @massimilianoossini , conduttore che stimo molto, persona perbene ed amico da anni .Con noi @sergio_friscia, maestro Mazza e lo stellare Paolo Fox!», commenta su Instagram.

Ed intervistata dal Corriere della Sera ha spiegato che certamente non le mancherà l’ormai ex collega: «Non credo che mi mancherà. Chissà se lui sentirà mai la mia mancanza. Che sia croce e delizia?», sottolinea la Volpe, spendendo ancora buone parole nei confronti di Ossini: «È una persona perbene, è un conduttore bravo, dinamico, generoso. Sono felicissima. E poi… è bello come il sole».