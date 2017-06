Maurizio Costanzo vuole spodestare Barbara D’Urso?

By Angela Sorrentino

Scatenando anche le ire di chi l’aveva definita troppo piena di sé ed arrogante per aver osato dirlo ad alta voce, Barbara D’Urso nelle scorse settimane, per mettere fine ai gossip che non mancano mai alla fine di ogni stagione televisiva, aveva sottolineato che Domenica Live è una sua creatura, e nessuno l’avrebbe potuta spodestare dalla conduzione anche negli anni a venire.

Eppure, eccoci qui, alle prese con l’ennesima indiscrezione che i soliti ben informati danni per veritiera: e se ci fosse qualcuno capace di spodestarla?

A quanto pare la conduttrice napoletana, in onda con i suoi programmi durante tutto il periodo invernale dal lunedì alla domenica, potrebbe perdere la conduzione di Domenica Live: a lanciare la bomba è Dagospia, che ne spiega anche il motivo.

Stando al noto sito di gossip, Maurizio Costanzo vorrebbe tornare alla conduzione della sua ‘Buona Domenica’ di tanti anni fa, magari affiancato dalla moglie Maria De Filippi.

Maurizio sarebbe quindi desideroso di occupare nuovamente la poltrona dalla quale aveva ricevuto successi strepitosi negli anni passati, con al suo fianco la moglie che, ovviamente, di record di ascolti può essere considerata la regina.

Per fortuna, della conduttrice neo 60 enne, i vertici Mediaset non sono d’accordo.

“Barbara non si tocca”, questo avrebbe ammesso persino Silvio Berlusconi, ex premier nonché fondatore del gruppo di Cologno Monzese.

Pare che Costanzo e Maria non abbiano insistito più di tanto, ma siamo certi che il progetto è naufragato, o a settembre potremmo avere qualche sorpresa?

In ogni caso, salvo rarissimi imprevisti, ritroveremo la conduttrice napoletana al timone del talk domenicale, certamente più carica che mai dopo un’estate di sole, relax e alla ricerca del vero amore, che come ha più volte affermato, non ha ancora trovato.

Teodora Stefanova, medium di origini ucraine ed in contatto continuo con un alieno, in una recente ospitata a Pomeriggio 5 le ha pronosticato che troverà entro l’anno l’amore, un uomo abbastanza giovane, tra i 45 e 56 anni, con serie e sincere intenzioni: a Barbara non resta quindi che mettersi alla ricerca.