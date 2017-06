Max Biaggi, lenta ripresa e prima foto dall’ospedale

Già è un miracolo, dopo lo spaventoso incidente di cui è stato vittima, che sia vivo, e per questo lui e i suoi cari ringrazieranno ogni giorno per la fortuna avuta, e poco male quindi se il decorso ospedaliero sarà un po’ più lungo del previsto: Max Biaggi lentamente lascerà la terapia intensiva, e dopo la riabilitazione, siamo certi che la prima cosa che farà sarà risalire sulla sua amatissima moto.

Non ci sono moltissime notizie ufficiali sulle sue condizioni di salute, ma la sua compagna, Bianca Atzei, in questi giorni ha più volte tranquillizzato i suoi fans attraverso i social network, e nelle scorse ore è arrivata anche la prima foto dall’ospedale.

Nella foto, dolcissima, Bianca è seduta accanto al letto del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma dove il suo Max è ricoverato da quasi 20 giorni: non un giorno qualsiasi, ma il giorno del suo compleanno, il più difficile per il campione che ha compiuto 46 anni.

La cantante, ancora una volta, ha voluto ricordargli tutto il suo amore, e su Instagram gli ha anche fatto una bellissima dedica: «Hai vinto la sfida più importante… la tua vita! Buon compleanno amore mio e grazie per avermi fatto capire che l’amore non è sempre uguale e può essere un dono meraviglioso che ricevi. Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te».

Bianca, per stare vicina al suo amore, ha rinunciato a molti impegni lavorativi ed anche quando sale sul palco, non manca mai di pensare a lui, come quando, dal palco nel Napoli Pizza Village, ha annunciato: “Sta migliorando. La musica è una potente medicina per entrambi”.

Prima di tornare a cantare Bianca ha scritto un post in cui spiega le motivazioni: “Stasera dopo i diversi impegni annullati per i motivi che sapete tornerò sul palco per l’evento del Pizza Village di Napoli. Capiterà ogni tanto di allontanarmi per riprendere il mio lavoro ma anche perché cantare mi dà gioia e so che anche Max è felice per me e sarà con l’iPad davanti per guardarmi e seguirmi su Rtl102.5. E poi torno da lui per continuare ad accudirlo. Ormai sono una crocerossina. Attendiamo con ansia i miglioramenti anche se rimane ancora per il momento ancora in terapia intensiva. Credo che la musica e il canto siano una potente medicina e possono migliorare il suo stato d’animo ma anche il mio.”

Biaggi intanto continua la sua battaglia per poter lasciare l’ospedale: il quadro clinico non è confortante con 11 costole rotte e con due che premono sui polmoni. Il pilota è stato sottoposto a diversi interventi per cercare di ridurre le fratture e noi speriamo che al più presto possa lasciare quantomeno la terapia intensiva.