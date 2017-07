Michelle Hunziker, estate d’amore per lei e per Aurora

Mamma e figlia sono bellissime e piene di sogni e progetti futuri, ma soprattutto passeranno un’estate all’insegna dell’amore e della passione coi rispettivi compagni, come stanno già dimostrando in questi giorni che per loro sono già bollenti, e non solo per colpa del termometro che segna oltre i trenta gradi.

“Sta per finire il#worldkissingday e ora inizio io a limonare come una pazza!!!! È arrivato mio marito… buona serata e ricordate di #limonare”, scrive su Twitter una Michelle Hunziker disinibita in vacanza.

La showgirl svizzera, ma italiana d’adozione, continua quindi a godersi il mare e l’amore del suo Tomaso Trussardi. L’amore con Tomaso va a gonfie vele e lei ha voluto quindi celebrare la Giornata Mondiale del Bacio.

Michelle e Tomaso Trussardi sono legati sentimentalmente dal 2011 e nell’ottobre del 2013 è nata la loro prima figlia, Sole. Nel 2014, proprio nel giorno del compleanno della bimba, si sono sposati a Bergamo: i festeggiamenti si sono svolti a Palazzo Trussardi, con tantissimi invitati.

La conduttrice non solo è molto innamorata ma non ha mai nascosto di essere molto gelosa del marito: «Io sono gelosissima – ha rivelato qualche tempo fa, in un’intervista al settimanale F -. Mio marito è un bellissimo uomo, passa le sue giornate in contesti dove ci sono tante donne. Però mi trattengo».

Altrettanto innamorata appare Aurora, la prima figlia di Michelle, avuta da Eros Ramazzotti. Chiusi i libri di testo universitari, Aurora non perde mai l’occasione per lasciarsi andare alla passione col suo Goffredo Cerza. I due ragazzi, innamoratissimi, stanno vivendo una intensa love story.

I due stanno insieme dallo scorso aprile quando sono usciti allo scoperto tramite una foto che Aurora ha pubblicato su Instagram con scritto: “Mio”. Da quel giorno i due non si sono più staccati e la loro storia procede a gonfie vele, come dimostrano le numerose foto che entrambi condividono sui social.