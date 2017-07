Uomini e Donne, da fine agosto al via le nuove registrazione

Qualche replica a parte, la programmazione estiva delle reti Mediaset certamente offre intrattenimento per tutti i gusti, eppure i fans delle trasmissioni di Maria De Filippi non possono fare a meno di attendere con ansia l’arrivo dell’autunno, per poter finalmente ricominciare a seguire trasmissioni come Amici, ma soprattutto Uomini e Donne.

Il gossip continua a seguire i principali protagonisti delle scorse edizioni, ma l’attesa è comunque tanta: quando inizierà esattamente la nuova edizione e quali saranno i volti vecchi e nuovi che ritroveremo?

Da metà settembre il programma tornerà in onda tutti i giorni su Canale 5 ma le riprese inizieranno già a fine agosto, quando finalmente arriveremo ad un passo della nuova stagione e le registrazioni prenderanno il via per arrivare a metà settembre già pronti con le prime maxi puntate da mandare in onda.

Per quanto riguarda i futuri protagonisti del trono classico, nelle ultime ore sta prendendo concretezza la possibilità di vedere in gioco nel programma di Maria De Filippi alcuni protagonisti di questa stagione di Temptation Island.

Si parla in primis di Sara Affi Fella che ha partecipato con il fidanzato calciatore Nicola: non sappiamo ancora come sia finita la loro esperienza nel reality, dato che questo è ancora in corso, ma si vocifera che Sara sia attualmente single e quindi pronta a rimettersi sulla piazza, per cercare un nuovo amore.

Si è poi anche fatto il nome di i Ruben, fidanzato di Francesca. Il ragazzo è sicuramente il personaggio più “amato” di Temptation Island 2017: le continue umiliazioni della fidanzata hanno portato il pubblico a prendere le sue “difese”.

Maria De Filippi ha promesso anche un’altra edizione del trono gay ma, sicuramente, ci saranno anche gli over a cominciare da Giorgio Manetti.

Dopo otto anni, invece, la presenza della dama Gemma Galgani in trasmissione è a rischio. Gemma, infatti, sta vivendo la sua storia d’amore con Marco Firpo e, se le cose dovessero continuare ad andare avanti, potrebbe dire addio alla trasmissione che le ha regalato la popolarità e fatto conoscere Marco.

E c’è chi già pensa che la Galgani potrebbe rimanere in trasmissione ma con un cambio di ruolo: da dama in cerca di amore a opinionista innamorata.