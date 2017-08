Mission: Impossible 6, piccolo incidente sul set per Tom Cruise

Nonostante sia tempo di vacanze, c’è anche chi, anche in queste settimane, è al lavoro e tra questi spicca anche Tom Cruise, che sta girando, e mica su un set qualsiasi.

Per poter rimettere le cose a posto, Tom si sta disintossicando dalla sua dipendenza dall’alcol e sta dedicando la maggior part del suo tempo al suo lavoro.

Nello specifico si sta dedicando alle riprese del film Mission: Impossible 6, che sta girando in questi giorni a Londra.

A 55 anni, Tom continua ad impegnarsi per realizzare più scene d’azione possibile senza l’aiuto di controfigure, ma non mancano certo gli inconvenienti e anche qualche piccolo incidente, per fortuna senza gravi conseguenze.

Come mostra un video diffuso in queste ore in rete, l’attore si è infortunato durante una scena d’azione tutt’altro che facile, durante la quale doveva compiere un gigantesco salto da un palazzo. Nell’atterrare su un altro edificio, non è andato tutto come previsto e Cruise ha impattato piuttosto violentemente. Lo vediamo visibilmente sconvolto e zoppicante, anche se non è ancora ufficiale la serietà delle lesioni riportate. Sembra comunque che non si tratti di nulla di eccessivamente grave.

Il sesto capitolo della saga spionistica-action in cui Cruise interpreta l’agente segreto Ethan Hunt è attualmente in lavorazione e le riprese si dividono tra Parigi, la Nuova Zelanda, Londra ed il Cremlino: uscirà nelle sale il 27 luglio 2018.