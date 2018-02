La scorsa domenica Nadia Toffa è tornata alle Iene e ha sorpreso tutti con la sua confessione: il malore che l’aveva colpita lo scorso dicembre le ha permesso di scoprire di essere ammalata di cancro, e da due mesi lo sta combattendo per riprendersi la sua vita e la sua quotidianità.

Dopo il malore, in un rimo momento, Nadia aveva rassicurato di stare bene e che la sua vita non era mai stata in pericolo.

Invece a sorpresa, in diretta televisiva, ora rivela: “In questi due mesi mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l’operazione. – aggiungendo – Mi hanno tolto il cento per cento di quel cancro, ma ho fatto le terapie preventive perché poteva essere rimasta una cellula malata”.

La conduttrice ci ha tenuto a chiarire che “le uniche cure per curare il cancro sono la chemio e la radio”, anche “perché non ci si deve vergognare, non mi devo vergognare neppure di questa parrucca che indosso”.

Nadia Toffa racconta la sua lotta al cancro

“Ho solo perso qualche chilo, questi non sono i miei capelli. Non vi nascondo che ci sono stati momenti difficili. Quando vedi le prime ciocche di capelli che ti rimangono in mano è un momento molto forte. Mi è venuta in mente Gabriella, la bambina di Taranto che ha avuto un tumore e ho pensato: se ce la fa uno scricciolo come te, allora ce la posso fare anch’io!”.

Poi un messaggio rivolto a tutti i pazienti affetti da un cancro: “Non siamo malati ma dei guerrieri, dei fighi pazzeschi”.

Una confessione coraggiosa, che però non piaciuta proprio a tutti.

“Qualcuno avrà pure la memoria corta, ma noi no”, scrive la pagina di ‘W la Fisica’, movimento anti bufale scientifiche guidato dall’accademico Mattia Butta che aveva tentato, senza tuttavia riuscire a raccogliere le firme necessarie, di candidarsi alle prossime elezioni.

Nello specifico la pagina accusa di “ipocrisia” conduttrice, colleghi e trasmissione rei, secondo W la Fisica, di aver “dato voce” nel corso degli anni e reiteratamente proprio a quella stessa “fuffa antiscientifica” dalla quale Toffa ha chiesto di stare lontani. Ed è così che, fra servizi su veleni miracolosi, aloe e dieta vegana contro il cancro, è partita la reprimenda degli scienziati.

“Nadia Toffa – si legge nel post del movimento – è tornata in video e ha raccontato di avere avuto un tumore. È stata operata e ha fatto la chemioterapia preventiva. Ora sta bene, e ne siamo tutti contenti. L’ipocrisia però non possiamo far finta di non vederla. Nel suo messaggio Toffa dice di stare attenti ai ciarlatani che promettono di guarire i tumori con truffe antiscientifiche, perché i tumori si curano solo con la chemioterapia e la radioterapia. Già. Peccato che sono state proprio le Iene – accusa il movimento – a dar voce a questa fuffa antiscientifica nel corso degli anni”.

Poi un elenco, dettagliato, dei servizi condotti dalle Iene negli anni, che ben poco avevano di scientifico, il caso Stamina in primis.

Comprensibilmente, il post ha scatenato pareri discordanti, dividendo i lettori fra chi difende Toffa a spada tratta e chi, meno clemente, appoggia il punto di vista dei paladini della scienza.