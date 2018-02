Principe libero la mini serie che racconta la vita di De André

Oggi 13 febbraio 2 domani andranno in onda su Rai 1 la mini serie tv in 2 puntate dedicata al grande cantautore Fabrizio De André: la fiction, intitolate Fabrizio De André – Principe libero, ripercorrerà tutta la vita de cantautore caratterizzata anche da un rapimento e da tante altre cose.

Nelle prime immagini che vedremo oggi saranno presenti i familiari del cantante riunita in una grande tavolata nell’abitazione che si trova in Sardegna. Vedremo De André, Dori Ghezzi, il padre, i figli Luvi e Cristiano e gli immancabili amici. Purtroppo per il cantautore la vita non è stata clemente: infatti verrà rapito insieme a Dori e saranno nelle mani dei rapitori per 4 mesi: era il 27 agosto del 1979.

Inizierà così la mini serie che stasera vedremo in prima serata. Fabrizio De André verrà interpretato da Luca Marinelli, noto per aver lavorato nel film Lo chiamavano Jeeg Robot, dove ha vinto anche il David di Donatello. La serie tv ripercorrerà la vita del cantautore citando la sua famiglia, i suoi studi e i suoi amici più cari tra cui figura l’attore Paolo Villaggio. Ovviamente si parlerà anche dei suoi vizi come l’alcol, il fumo e le belle donne.

Nn mancheranno nella mini fiction le figure più importanti della sua vita: la prima moglie Enrica Rignon, interpretata da Elena Radonicich con cui ha avuto Cristiano, Dori Ghezzi, la sua seconda moglie (Valentina Bellé) con cui ha avuto Luvi, Fernanda Pivano (Orietta Notari) traduttrice, scrittrice e giornalista, Luigi Tenco (Matteo Martari) cantautore e poeta e Paolo Villaggio, l’attore che è stato il miglior amico del cantautore interpretato da Gianluca Gobbi.

Trama di Fabrizio De André – Principe libero in onda stasera e domani su Rai 1

Fin da adolescente, nella Genova degli anni 50, Fabrizio De André sviluppa una grande sensibilità per le vite degli ultimi. Quando riceve in regale del padre la sua prima chitarra, inizia il percorso che lo porterà a diventare uno dei più celebrati cantautori italiani.

Mentre la sua carriera si è ben consolidata l’incontro con Dori Ghezzi lo porterà a confrontarsi con le proprie paure e ad abbracciare l’amore. Stabilitosi in Gallura, dove nascerà Luvi vivrà con la compagna il più grande dramma della sua vita: il rapimento.