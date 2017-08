Naike Rivelli mostra sui social il fondoschiena della mamma

Qualche tempo fa, prendendo per l’ennesima volta le difese della figlia, Ornella Muti aveva difeso Naike, ribadendo che solo in Italia non si riesce a comprendere il suo talento e il suo spirito provocatorio e che all’estero la giovane è un’artista di fama, molto apprezzata da pubblico e critica.

E chissà se, nello scatto pubblicato nelle scorse ore dalla Rivelli, la madre, che è la stessa protagonista della foto, ci veda più arte, provocazione o talento.

Quel che è certo è che ancora una volta è riuscita, usando i social, ad attirare su di se tutte le attenzioni, e poco importa se per la maggior parte sono critiche.

La foto in questione, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, ritrae la Muti di schiena seduta e con un tanga che si intravede. “Mamma la vedono come una grande Diva – ha scritto ancora la Rivelli – io la vedo soprattutto come una grande donna, sana, forte, un esempio di armonia tra anima, mente e corpo, da seguire“.

La maglietta gialla, i capelli arruffati e i pantaloni calati che lasciano intravedere il perizoma e le natiche bianche, Ornella in splendida forma dimostra 20 anni ma in realtà ne ha 62.

La foto postata della Rivelli ha già fatto il pieno di like ed ha guadagnato anche molti commenti positivi proprio per la bellezza di Ornella, ma non sono mancate anche molte critiche.

Per di più, secondo qualche commentatore, di “rubato” nello scatto non c’è nulla: “Foto talmente rubata che ha avuto il tempo di calarsi i pantaloni” e secondo altri, la scelta di mostrare le terga non sia molto di classe: “Tua madre fa malissimo ad assecondare le tue cazzate”.

Naike del resto è stata da sempre accusata sui social di essere ambigua e troppo esplicita, come quando aveva pubblicato una sua foto nuda, davanti alla madre e al suo compagno.