Onde d’urto per curare la disfunzione erettile

L’impotenza è un problema che affligge milioni di persone, fino ad oggi le soluzioni erano relegate alle cosiddette “pillole dell’amore”, ma potrebbe farsi avanti una soluzione totalmente naturale o quanto meno senza l’utilizzo di farmaci: le onde d’urto.

Impotenza niente farmaci ma onde d’urto: come funziona

Di certo non è possibile confermare allo stato attuale, ma i risultati preliminare stanno dando ragione allo studio della SIA, la Società Italiana di Andrologia, che ha condotto un test su 100 pazienti che hanno risposto in modo positivo per ben il 70%, così come spiega il comunicato dell’Ansa.

I pazienti sono maschi dai 18 ai 65 anni affetti da problemi di disfunzioni erettili, gli ospedali presi a campione sono situati a Napoli, Bari, Trieste, Trento e Firenze, come conferma il Presidente della SIA, tra l’altro coordinatore dello studio:

“I dati di follow up a sei mesi sono molto promettenti. Negli uomini con disfunzione erettile di grado lieve/medio, la terapia ha successo e garantisce un netto miglioramento nel 70% dei casi. Successo significa in questo caso possibile guarigione: i farmaci contro la disfunzione erettile hanno rivoluzionato le abitudini sessuali ma restano cure “on demand”, incapaci se non in rari casi di ripristinare la funzione erettiva. Le onde d’urto invece riescono a ristabilire il meccanismo dell’erezione, consentendo il ritorno a una sessualità naturale senza necessità di programmazione dei rapporti. Si tratta però di una tecnica ancora emergente e la ricerca ha il compito di approfondire i meccanismi di azione della metodica”.

Per quanto riguarda le cosiddette Onde D’Urto, la spiegazione scientifica arriva dal Consigliere della SIA, Nicola Mondaini:

“Le onde d’urto sono onde acustiche ad alta energia, vengono applicate sul pene attraverso specifici dispositivi, in sedute che durano circa dieci minuti e che vanno ripetute per un totale di sei trattamenti complessivi. La terapia fisica viene così portata esattamente dove serve e agisce stimolando la circolazione peniena, attraverso la crescita graduale di nuovi vasi sanguigni ( neo-angiogenesi), restituendo al paziente l’erezione spontanea, perché la circolazione nel pene torna normale e può garantire un’erezione efficiente. Il trattamento non comporta rischi, dolore o effetti collaterali”.