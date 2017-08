Paola Perego nella bufera per una foto social

Non è un bikini azzardato o una foto senza veli a scatenare stavolta l’ultima bufera social: suo malgrado ad essere investita dalle polemiche è Paola Perego che ha pubblicato uno scatto in un momento che più inappropriato non poteva essere.

Per la Perego questo non è un bel periodo: dopo la chiusura improvviso del suo “Parliamone Sabato”, la Rai sembrava averle dato una nuova opportunità, salvo poi venire a scoprire che la stessa conduttrice ha intentato causa alla televisione di stato, e quindi ad oggi è alquanto improbabile che a settembre la rivedremo in onda.

Ma Paola in queste ora ha fatto un gesto più “grave”: mentre Barcellona piange le vittime della strage avvenuta sulle Ramblas e quindi molti pensavano a postare messaggi di cordoglio e solidarietà nei confronti della Spagna, Paola Perego ha invece condiviso il piatto cucinato per cena, le aragoste alla catalana.

A dirla tutta, in realtà il piatto, contrariamente a quanto si pensa, è tipico della Sardegna, di Alghero per la precisione. Il collegamento con la Catalogna è dovuto alla cacciata dei sardi e all’arrivo dei catalani D’Aragona, ma tanto è bastato per scatenare un polverone.

Gli utenti hanno subito condannato la poca sensibilità della conduttrice: “Tu pensa a magna’ con tt queĺlo che succede nel mondo…tanto che ti frega a te”, oppure “Vergognosa”, e ancora “Nn è il caso in questo momento @paolaperego17 fare umorismo triste ma stare vicino alle vittime dell’attentato! VERGOGNA!”, ‘Forse non sa cosa vuol dire catalana’’ e anche peggio: ‘’Hanno fatto bene a cacciarti dalla Rai ma tanto una come te dovrebbe andare sulla luna x non rompere più i *oglioni alla gente!!!”.,questi alcuni dei commenti comparsi sotto la foto.

Davanti agli insulti che sono cominciati a piovere sul social, la Perego ha fatto retromarcia e ha pubblicato una foto listata a lutto.

Troppo tardi comunque perché la vicenda non diventasse nel frattempo virale.