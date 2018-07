Pisolone super pigiamini Pj Masks: le caratteristiche

Caratterizzato da coperta in pile imbottita e cuscino corredato, il Pisolone di Pj Masks è uno dei nuovi giocattoli amati dai bambini. Tra i personaggi super pigiamini della serie tv, ci sono Pisolone GattoBoy, Pisolone Gufetta e Pisolone Geco

Pratico, morbido e utilizzato non solo per i pisolini. È Pisolone il compagno di dormite di tutti i bambini che può diventare un vero e proprio divertimento anche mentre si guarda la tv o si sta con gli amichetti. Il prodotto, adatto ad una fascia d’età compresa dai 24 mesi ai 5 anni, è un sacco a pelo imbottito compreso di coperta e cuscino molto conosciuto anche negli anni 80/90. Pisolone ha delle aperture laterali con bottoni a clip e una coperta, morbida e ipoallergenica in pile, adatta anche per i soggetti più allergici. Questo fa di Pisolone uno dei giochi più amati anche dalle mamme, soprattutto poiché il tessuto è altamente versatile e lavabile in lavatrice a 40° gradi. Inoltre, il cuscino è ultra foderato e richiama personaggi di cartoni animati e animaletti a seconda della serie prodotta. Infatti, l’azienda Giochi Preziosi, oltre alla pratica serie classica con coniglietto, ha diffuso anche la serie di Pisolone Super pigiamini Pj Masks per venire incontro ai desideri di ogni bambino.

Pisolone Pj Masks

Sebbene vadano per la maggiore anche la serie Pisolone Safari e Pisolone Fantasy, i Pisoloni della serie animata Pj Masks rimangono una delle serie più utilizzati. Il cartone animato ha tre protagonisti principali, quali Gufetta, GattoBoy e Geco che combattono super criminali in pigiama. Proprio per questo, per la serie dei Super pigiamini, sono stati prodotti Pisolone di GattoBoy, Geco e anche di Gufetta. Pisolone Gufetta, Pisolone Geco e Pisolone GattoBoy, sono corredati da una coperta imbottita che presenta sulla parte centrale il simbolo del supereroe. Nel caso di Gufetta è un gufo, nel caso di GattoBoy un gatto e infine una piccola lucertola per Geco.

Il cuscino prende la forma della testa del personaggio, con casco colorato in base al tema del personaggio. Infine sulle parti laterali presentano delle ali con due estremità a forma di braccia, con nicchia e tasche dove è possibile mantenere le mani al caldo per un morbido abbraccio. Inoltre, il prodotto è facilmente trasportabile, come un comune sacco a pelo, attraverso una pratica borsa. Per rimanere in tema di praticità, il Pisolone può essere unito ad altri Pisoloni, della stessa o di un’altra serie, grazie ai pratici applique laterali. Il giocattolo riesce così a divertire e a far giocare ogni infante, garantendo anche un sonno morbido e profondo.