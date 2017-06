Playboy ripropone le stesse conigliette dopo 30 anni

By Angela Sorrentino

Per decenni avere l’onore di essere conigliette di Playboy è stato uno status da salvaguardare, e nonostante negli anni e le evoluzioni inevitabili dei costumi, ancora oggi è considerato un onore e un privilegio per milioni di donne riuscire a comparire su quella che a tutti gli effetti è una delle riviste più note al mondo.

E una coniglietta lo resta per sempre, senza che il tempo riesca ad intaccare la sua bellezza. Hugh Hefner, il fondatore della celebre rivista, del resto sosteneva che “Playmate un giorno, playmate per sempre”.

Per dimostrarlo, la celebre rivista “per soli uomini” ha chiesto a 7 celebri Playmate di tornare a posare a molti anni di distanza dalla prima volta.

Nello specifico, ad essere di nuovo fotografate sono state Candace Collins (1979), Monique St. Pierre (1979), Cathy St. George (1981), Charlotte Kemp (1983), Kimberley Conrad Hefner (1988), Renee Tenison (1990) e Lisa Matthews (1991).

Sotto l’obiettivo dei fotografi Ben Miller e Ryan Lowry, le playmates hanno dato vita a un revival delle copertine che le hanno viste protagoniste anni addietro.

Le ex conigliette hanno qualche ruga sul viso, qualche segno del tempo sul corpo e qualche capello bianco ma non per questo possono essere considerate meno attraenti del passato: hanno dato quindi prova del fatto che la loro bellezza è assolutamente senza tempo.

Ricordiamo inoltre che, oltre a queste bellissime che si sono prestate a replicare gli scatti del loro passato, nel corso degli anni sono state tante anche le star della musica che hanno posato più o meno senza veli per la storica rivista americana o per le edizioni locali dell’impero di Hefner: da Madonna a Mariah Carey e Azealia Banks passando per Nancy Sinatra, Grace Jones e Samantha Fox, solo poche hanno saputo resistere al richiamo.