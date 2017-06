Rosa Perrotta, forte e importante il suo amore per Pietro

Se per alcuni la permanenza negli studi di Uomini e Donne non è stata poi così fortunata, come ad esempio per Marco Cartasegna che, a pochi giorni dalla scelta della corteggiatrice del suo cuore si ritrova già single, molto diversamente è andata per la bellissima Rosa Perrotta.

Accusata, fin dal suo ingresso negli studi Mediaset, di essere interessata solo alle telecamere e alle luci della ribalta, la salernitana ha saputo difendersi a spada tratta, andando dritta per la sua strada e portando a termine il suo percorso, senza colpi di testa e ascoltando solo il suo cuore.

E il suo cuore, quando ha scelto Pietro Tartaglione, ci ha visto giusto: ad alcune settimane dalla scelta, coronata col sì del corteggiatore, i due appaiono felici ed affiatati, facendo già progetti serissimi assieme.

“Sin dalla prima volta che ho visto Pietro ho capito che lui sarebbe stato colui che avrei scelto. Il nostro primo incontro ha provocato uno scatto dentro di me e tutte le esterne successive mi regalavano molte emozioni. Sono felice della scelta che ho fatto e ho notato che il mio interesse è arrivato anche a coloro che ci hanno seguiti da casa. Lui è stata la persona che mi ha aiutata molto ad aprirmi, perché inizialmente riscontravo grandi difficoltà”, ha fatto sapere l’ex tronista nel corso di una recente diretta su Instagram.

Poi ha parlato dei bei momenti che stanno passando assieme: “Stiamo pensando di prendere casa insieme, abbiamo intenzione di convivere o a Roma o a Milano… per il momento ci stiamo godendo questo amore così forte che non ci capiamo niente. Ci addormentiamo innamorati e ci svegliamo ancora più innamorati!”.

Ed infine anche dei progetti che stanno già facendo: ” Lui mi ha sorpresa, è un ragazzo straordinario e mi ha dimostrato molto più di quanto io solo potessi aspettarmi da lui. Nel mio futuro felice immagino Pietro e per questo vorrei sposarlo”.