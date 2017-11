Ricorderete sicuramente il film cult degli anni 90 Quattro matrimoni e un funerale con un giovanissimo Hugh Grant e Andie MacDowell. Per tutti coloro che hanno amato questo film c’è una bella notizia: la pellicola potrebbe diventare ben presto una serie tv.

La serie tv però dovrebbe essere disponibile solo online da Hulu, un’azienda che opera nel settore della distribuzione online di film e serie tv e che potrebbe fare il colpaccio. Il progetto è stato preso in carico da Mindy Kaling e da Matt Warburton. La serie tv dovrebbe raccontare le avventure di un gruppo di amici ed ogni stagione dovrebbe far riferimento a un diverso arco narrativo.

Quattro matrimoni e un funerale diventa una serie tv

Già nei primi mesi del 2018 si dovrebbe sapere il responso dall’azienda Hulu. Ancora è un mistero però sui protagonisti che potrebbero lavorare in questa prima stagione della serie tv. E’ sicuro che avrà un successo eclatante visto che il film sbancò il botteghino arrivando ad un totale di 244 milioni di dollari. Inoltre il film è stato nominato a due Premi Oscar, ricevendo vari premi come il Golden Globe per Hugh Grant e il Bafta come miglior film.