La mia vendetta 2: andrà in onda?

Nonostante la prima stagione non sia andata proprio bene, La mia vendetta potrebbe tornare in estate con la seconda stagione. La prima stagione iniziò a dicembre 2016 per terminare a gennaio 2017. Il finale non è stato proprio definitivo tanto che ha lasciato i telespettatori con la curiosità.

Ancora è in forse se la seconda serie andrà in onda anche se con molta probabilità potrebbe essere trasmessa in estate sulle reti Mediaset. Come detto in precedenza la prima stagione non fece molto successo anche se le ultime puntate fecero un discreto share: furono seguite da una media di 2.700.000 spettatori.

Il 20 novembre la seconda stagione della serie dovrebbe andare in onda su TF1 in Francia. Le anticipazioni ci rivelano che Olivia avrà a che fare con altri nemici che gli renderanno la vita difficile. Soprattutto avrà a che fare con Etienne Chevalier indiziato numero 1 per il rapimento della figlia.

Olivia verrà incriminata per un omicidio che lei non ha commesso: ovviamente la donna combatterà perché a repentaglio ci sarà la vita della sua primogenita. L’attrice ha dichiarato che comunque questa seconda stagione avrà un su lieto fine. Non ci resta che attendere e capire se Mediaset trasmetterà la serie tv.