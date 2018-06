Quotazioni delle Criptovalute: cosa le influenza?

Se molti guardano al mondo delle criptovalute con la semplice curiosità dovuta a un fenomeno che rischia di cambiarci davvero la vita. Molti altri se ne interessano come forma di investimento.

Proprio allo scopo di investire è fondamentale conoscere le ragioni alla base dei movimenti di mercato delle valute virtuali, ovvero le quotazioni.

Ci sono molti fattori che possono influenzare l’andamento delle quotazioni. Le maggiori responsabilità, come sempre, le hanno i mercati sui quali spesso vanno ad agire anche i puri speculatori.

In questo articolo andiamo ad approfondire tutti quei fattori che si devono tenere d’occhio per capire i futuri movimenti delle criptovalute.

Una premessa va fatta. Ad oggi si contano più di 1600 criptovalute, ognuna rappresenta un po’ un mondo a sé stante con delle proprie regole.

Ciò significa che i market mover indicati di seguito dovranno essere presi come principi di massima e generali non sempre validi per ognuna delle migliaia di monete digitali in circolazione.

Da cosa dipendono le quotazioni delle criptovalute?

Procediamo a elencare i 3 fattori principali che determinano i movimenti di mercato e che li rendono più prevedibili:

Coin Cap: uno dei principali motivi che sta alla base dei movimenti di mercato delle crypto consiste nel Coin Cap, ovvero il numero massimo di monete che verrà rilasciato. Bitcoin ad esempio ha un Coin Cap fissato intorno ai 21 milioni, ciò significa che il prezzo continuerà ad aumentare fino a quando quella soglia non sarà raggiunta. Questo accade per il principio della scarsità di mercato. Livello di sicurezza: il mondo delle criptovalute non è il più sicuro di tutti. Vengono create nuove criptomonete ogni giorno e alcune di quelle che nascono non durano molto anche perché offrono scarsi livelli di sicurezza. Quando si trova una falla nei sistemi di sicurezza, le quotazioni di una valuta virtuale sono destinate a crollare. Diffusione della moneta: il terzo market mover più importante riguarda il grado di diffusione e accettazione della moneta nel mondo. Più una moneta virtuale è ben vista e accettata da Paesi nel mondo, più questa vedrà il suo valora di mercato crescere grazie alla fiducia che circola intorno al suo nome. Al contrario, notizie negative su nuove norme che osteggiano una moneta digitale faranno crollare il suo valore, talvolta in tempi da record.

Si capisce, dunque, come il mercato delle crypto sia luogo molto volatile al quale prestare grande attenzione, specialmente se si ha intenzione di fare investimenti nel settore.