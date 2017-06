Riccardo Marcuzzo, Giulia vuole riconquistarlo a tutti i costi

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con la vittoria di un ballerino, ma come di consueto sono stati i cantanti quelli capaci di conquistare maggiormente il cuore delle fans.

Tra i giovanissimi artisti in gara ha spiccato senza dubbio Riccardo Marcuzzo, bel viso e tono deciso, che è riuscito a far breccia tra le compagne di scuola e tra le ragazzine del pubblico, che lo osannano sui social.

All’interno della scuola il bel Riccardo ha avuto un flirt con Giulia Pellegatta, ma la loro storia è stata troncata sul nascere dall’eliminazione prematura della ballerina, proprio a un passo dal serale.

Se nelle interviste rilasciate all’indomani della fine della trasmissione, Riccardo ha “liquidato” la loro storia con poche e superficiali affermazioni, lasciando intendere che c’erano ben poche possibilità che il loro diventasse un amore da vivere anche fuori dal talent, di ben altro avviso è la bella Giulia.

Giulia, in una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, ha messo a nudo i suoi sentimenti: “Caro Riki, vorrei dimenticarti ma proprio non ci riesco. […] Mi conosci bene, sai che sto facendo uno sforzo enorme nel trovare la forza di mettere nero su bianco quello che c’è stato tra di noi. Ma ne sento il bisogno, perché voglio metterti alla prova e capire se mi posso aspettare ancora qualcosa da te: di rivederti, di riabbracciarti, di tornare almeno per l’ultima volta a sentire il sapore delle tue labbra. E Dio solo sa quanto mi manchino i tuoi baci, il loro sapore, i brividi che mi dava guardarti, occhi negli occhi, in attesa che il tuo viso si avvicinasse e io potessi sentirne l’odore, il calore, la sensazione bella della tua pelle sulla mia”.

Giulia ha poi messo nero su bianco tutta la sua delusione di donna innamorata: “All’inizio era tutto magico. Mi dicevi che era meglio non si sapesse di noi, ma ho iniziato che il tuo fosse un gioco: che stessi già pensando alla fine del programma, quando migliaia di ragazze avrebbero urlato il tuo nome. Eppure tu mi rassicuravi, dicevi che nulla avrebbe potuto separarci”.

“Hai prevalso su tutto: sulla scuola, sulla carriere e sulla mia vita. Prima di te non avevo mai avuto qualcuno da sentire completamente mio. Mi sono fidata a tal punto che per la prima volta sono andata oltre i baci, un po’ oltre ma senza arrivare a fare completamente l’amore – ha continuato – Mi chiedo se non essere andati fino in fondo sia stato un limite per il nostro rapporto. Se nel momento in cui ci siamo fermati hai deciso che sarei stata solo un passatempo”.

Ed alla fine la giovane chiosa consapevolmente: “Ti sei preso gioco di me e dei miei sentimenti. Non sei più tu, ti sei montato la testa. Se solo me ne avessi dato la possibilità ti avrei mostrato cos’è l’amore che canti nelle tue canzoni”.